Işın Karaca'ya kızından öğütler!

Yaşanan mülteci krizi nedeniyle duygusal günler geçiren Işın Karaca yaşadıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sayfasına kızı Mia ile bir fotoğrafını yükleyen şarkıcı, kızından öğütler aldığını da söyledi. İşte Işın Karaca'nın açıklamaları:“Annem… Günlerdir gülmeye utanır oldum. Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen kuzumdan öğütler aldım bugün… Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabii. Allahım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın…”