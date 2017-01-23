Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Safranbolu İlçesi'nde İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası düzenlendi. 3 gün süren şampiyonaya 21 kulüpten yaklaşık 100 sporcu katıldı. Engelli sporcular, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Safranbolu Spor Salonu'nda bugün sona eren şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdülkadir Çetin, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Serhat Öztürk ve İsmail Tek, sporculara madalyalarını ve kupalarını verdi. Şampiyonada başarılı olan sporcular milli takım kampına alınarak Samsun'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanacak.
Kaynak:DHA
'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' sona erdi
Karabük'te düzenlenen 'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.Diğer Sporlar - 23 Ocak 2017 18:52
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Eczacıbaşı "Geleceğe Smaç"la yıldız arıyor
- Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de
- Çağla Büyükakçay'dan veda
- Türkiye Güzeli transferini açıkladı!
- İpek Soylu'dan erken veda
- Kenan Sofuoğlu'ndan emeklilik itirafı!
- Williams kardeşler 2017'ye iyi başlamadı
- Çağla Büyükakçay erken veda etti!
- Galatasaray Espor'a takviye
- Del Potro, Avustralya Açık'ta yok