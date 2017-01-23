'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' sona erdi

Karabük'te düzenlenen 'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Diğer Sporlar - 23 Ocak 2017 18:52
'İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası' sona erdi
Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Safranbolu İlçesi'nde İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası düzenlendi. 3 gün süren şampiyonaya 21 kulüpten yaklaşık 100 sporcu katıldı. Engelli sporcular, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Safranbolu Spor Salonu'nda bugün sona eren şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdülkadir Çetin, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Serhat Öztürk ve İsmail Tek, sporculara madalyalarını ve kupalarını verdi. Şampiyonada başarılı olan sporcular milli takım kampına alınarak Samsun'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanacak.



Kaynak:DHA
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