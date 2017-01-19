İskender Paydaş'tan Gülin Dönmez'e destek!

Müzik - 19 Ocak 2017 13:03

Süpervizörlüğünü İskender Paydaş’ın üstlendiği sözleri Aysel Enez, müziği Aysel Enez ve Zafer Paydaş’a ait, aynı zamanda aranjesi de yine Zafer Paydaş imzası taşıyan şarkının video klibi ise; ünlü yönetmen Mustafa Özen ve ekibi tarafından çekildi.Sesi kadar güzelliği ile de şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Gülin Dönmez;‘Müzik benim için büyük tutku’ diyen genç sanatçı bu yolda en büyük desteği ünlü aranjör İskender Paydaş’tan aldığını söyledi. İlk single çalışmam olan ‘EFSUN’un ve benim büyük şansım olarak nitelendirebileceğim, sihirli ellerin sahibi müzik duayeni İskender Paydaş’a sonsuz teşekkürü bir borç bilirim’ şeklinde konuştu…