İşler durma noktasına geldi!

Dizi - 29 Ocak 2017 18:05

Vatanım Sensin'deki rolüyle beğeni toplayan Bergüzar Korel, 'hayalim' dediği kafesinde işler durma noktasına geldi. Ünlü oyuncu, piyasadaki dalgalanmaları sebep gösterirken, oyunculuk nedeniyle zaman bulamadığını da itiraf etti.Ünlü oyuncu, "Hava şartları, terör olayları ve dövizdeki dalgalanmalar işleri durma noktasına getirdi" diye konuştu. Korel, dizi setinde çok zaman geçirdiği için dükkanın başında duramadığını da sözlerine ekledi.Yeşilçam duayenlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı olan Bergüzar Korel, oyunculuğunun yanı sıra kafe işletmeciliğine soyunarak herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Cihangir'de açtığı kafesi için 'hayalim' yorumunu yapmıştı. Severek işlettiği mekanına "Just Just Coffee" ismini vermişti.KAYNAK: milliyet.com.tr