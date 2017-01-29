İşler durma noktasına geldi!

Vatanım Sensin ile her perşembe akşamı ekranlarda olan Bergüzar Korel, Cihangir'de işlettiği kafede işlerin kötü olduğunu açıkladı.

Dizi - 29 Ocak 2017 18:05
İşler durma noktasına geldi!
Vatanım Sensin'deki rolüyle beğeni toplayan Bergüzar Korel, 'hayalim' dediği kafesinde işler durma noktasına geldi. Ünlü oyuncu, piyasadaki dalgalanmaları sebep gösterirken, oyunculuk nedeniyle zaman bulamadığını da itiraf etti.

"DURMA NOKTASINA GETİRDİ"
Ünlü oyuncu, "Hava şartları, terör olayları ve dövizdeki dalgalanmalar işleri durma noktasına getirdi" diye konuştu. Korel, dizi setinde çok zaman geçirdiği için dükkanın başında duramadığını da sözlerine ekledi.

10 AY OLMUŞTU
Yeşilçam duayenlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı olan Bergüzar Korel, oyunculuğunun yanı sıra kafe işletmeciliğine soyunarak herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Cihangir'de açtığı kafesi için 'hayalim' yorumunu yapmıştı. Severek işlettiği mekanına "Just Just Coffee" ismini vermişti.



KAYNAK: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Yayın tarihi belli oldu!
  • Dilara hafızasını kaybediyor!
  • Setteki kavgayı Nurgül bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'İçerde'nin 19. bölüm özeti!
  • Sürpriz misafir kim?
  • Yeni tanıtım: Davut, sarp'ın peşinde
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Türk dizilerine ödül yağmuru!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
  • Murat Boz'un annesi yoğun bakımda
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"

EN POPÜLER HABERLER

  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya özel plaka!
  • Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı
  • Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
  • Ünlü oyuncu fena yakalandı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!