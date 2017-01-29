İşler durma noktasına geldi!

"DURMA NOKTASINA GETİRDİ"
Ünlü oyuncu, "Hava şartları, terör olayları ve dövizdeki dalgalanmalar işleri durma noktasına getirdi" diye konuştu. Korel, dizi setinde çok zaman geçirdiği için dükkanın başında duramadığını da sözlerine ekledi.
10 AY OLMUŞTU
Yeşilçam duayenlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı olan Bergüzar Korel, oyunculuğunun yanı sıra kafe işletmeciliğine soyunarak herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Cihangir'de açtığı kafesi için 'hayalim' yorumunu yapmıştı. Severek işlettiği mekanına "Just Just Coffee" ismini vermişti.
KAYNAK: milliyet.com.tr