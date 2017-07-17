İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi

Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edilen İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi..

Magazin - 17 Temmuz 2017 16:32
İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi
Emirgan'da kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazeteciyi gasp ettiği iddiasıyla 2 çalışanıyla birlikte tutuklanan işletmeci Umut Evirgen ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmada Evirgen ile birlikte tutuklanan 2 çalışanına da tahliye kararı çıktı. Evirgen ve 2 çalışanı hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak:DHA
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