Emirgan'da kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazeteciyi gasp ettiği iddiasıyla 2 çalışanıyla birlikte tutuklanan işletmeci Umut Evirgen ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmada Evirgen ile birlikte tutuklanan 2 çalışanına da tahliye kararı çıktı. Evirgen ve 2 çalışanı hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Kaynak:DHA
İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi
Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edilen İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi..Magazin - 17 Temmuz 2017 16:32
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