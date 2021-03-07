İsmail Demirci'den şaşırtan çıkış: “Eşini evde görmek, işyerinde görmekten iyi”

İsmail Demirci ile Hande Soral önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden çifte, aynı dizide oynayıp oynamak istemedikleri soruldu. İkiliden İsmail Demirci bu soruya verdiği yanıtla şaşırttı. Oyuncu, "İnandırıcılık açısından olmaz, hem de eşini evde görmek, işyerinde görmekten iyi" dedi.Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandırırken, İsmail Demirci 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisiyle seyircinin karşısına çıkıyor.....