İsmail Ege Şaşmaz: "Elkızı kalplere değecek!"

“Elkızı”nda her zaman haklı çıkan ve özgüveni yüksek bir adamı canlandırdığını anlatan Şaşmaz; “Harun çok eğlenceli ve özgüveni yüksek bir karakter, annesi ile olan ilişkisi seyirciyi çok arada bırakacak. Dizinin çok içten bir hikayesi var. Birçok kadının yaşadığı ama dile getiremediği dramı izleyici ile buluşturacağız. Beni bu senaryoda, Ezo’nun büyüme evresinde yaşadığı engeller ve bu engellerin karşısındaki dik duruşu çok etkiledi” dedi.Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.“Elkızı”, 23 Ekim Cumartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.