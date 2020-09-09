İsmail Hacıoğlu çömlek yaptı!

Çekimler sırasında keyifli dakikalar geçiren Hacıoğlu, “Kapadokya büyülü bir bölge. Burada keşfedilecek çok şey var. Bugün ilk kez çömlek yaptım, farklı bir deneyim oldu benim için. Kapadokya’yı keşfetmeye devam edeceğim.” dedi.Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı “Zümrüdüanka” dizisinin yapımını Pastel Film üstlenirken, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetici yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı üstleniyor.Yönetmen koltuğunda Serhan Şahin’in oturduğu dizinin senaryo süpervizörü Eylem Canpolat iken, senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka”, 12 Eylül Cumartesi saat 20.00'de yeni sezonuyla FOX’ta.