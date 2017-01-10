İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamadı!

Magazin - 10 Ocak 2017 10:06

Oyuncu İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz yıl Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yemin adını verdikleri bir de kızları olmuştu. İstanbul'a yağan karın keyfini çıkaran ünlü çift Uskumruköy'deki evlerinin bahçesinde keyifli anlar yaşadı. İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamazken, Duygu Kaya Kumarki çektiği romantik fotoğrafları 'Aşk her yerde' notu ile Instagram sayfasında paylaştı.KAYNAK: hurriyet.com.tr