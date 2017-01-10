İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamadı!

İstanbul beyaza büründü, karın keyfini ünlü isimler çıkardı.

Magazin - 10 Ocak 2017 10:06
İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamadı!
Oyuncu İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz yıl Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yemin adını verdikleri bir de kızları olmuştu. İstanbul'a yağan karın keyfini çıkaran ünlü çift Uskumruköy'deki evlerinin bahçesinde keyifli anlar yaşadı. İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamazken, Duygu Kaya Kumarki çektiği romantik fotoğrafları 'Aşk her yerde' notu ile Instagram sayfasında paylaştı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İsmail Hacıoğlu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 2,5 yıllık aşkta mutlu son!
  • İhanet sorusuna kahkahalı yanıt
  • 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
  • Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!
  • Kar Eda'yı da değiştirdi!
  • Bu küçüğü tanıyabildiniz mi?
  • Kıskandıran aşk mesajları!
  • Cesur çılgına dönüyor!
  • Gülben Ergen içini döktü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
  • Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!
  • Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt!
  • Kar Eda'yı da değiştirdi!
  • Kardashian kardeşlere şok! Altın Küre partilerine alınmadılar
  • Merve Boluğur'un çocukluk fotoğrafı şaşırttı!
  • Caner ile Şükran akşam akşam aşka geldi!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?