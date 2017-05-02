İsmail Hacıoğlu'nun kızına diş partisi

Magazin - 02 Mayıs 2017 14:58

Geçen yıl Duygu Kumarki ile dünyaevine giren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin için bir parti düzenledi.İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki çifti kızlarının diş çıkarma mutluluğunu yakınları ile kutladı.