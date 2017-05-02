Geçen yıl Duygu Kumarki ile dünyaevine giren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin için bir parti düzenledi.
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki çifti kızlarının diş çıkarma mutluluğunu yakınları ile kutladı.
İsmail Hacıoğlu'nun kızına diş partisi
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu kızına diş partisi yaptı..Magazin - 02 Mayıs 2017 14:58
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