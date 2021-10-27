İsmail Özkan'dan Yeni Single; ''Kıyım''

İsmail Özkan bu kez sevenlerinin karşısına alışılmışın dışında bir şarkıyla çıktı. Kıyım, güzelliklerle başlayan ve karşılıklı verilen sözlerle pekişen bir aşkın ardından yaşanan ayrılığın, kurulan hayallerin ve kırılan bir kalbin şarkısı. Özkan kendisine has yorumu ve özgün sesi ile bu aşkı adeta ölümsüzleştirdi.Eserin klibi de tam olarak tüm gerçekliği ile yaşanmış fakat yarım kalmış bu aşkı tema edindi. Şarkının sözleri Dilek Filiz’e müziği ise İsmail Özkan’ın kendisine ait. Klibin yönetmen koltuğunda ise Behzat Uygur oturuyor.