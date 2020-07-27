İsmail YK'nın çocukluğu Emma Watson'a benzetildi!

Ünlü şarkıcı İsmail YK, Instagram hesabından küçüklüğüne dair bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı görenler önce fark etmese de, aradan geçen süre içinde şarkıcının kime benzediğini buldu. Şarkıcının küçüklüğü, ünlü oyuncu Emma Watson ile neredeyse birebir aynı. Bu benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcılar, sosyal medyada yüzlerce kez ikilinin fotoğraflarını yan yana koyarak paylaşım yaptı.