İspanya'da Caner Cindoruk fırtınası!

Yayınlanan dizileri ile her hafta birinci olan ve İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Caner Cindoruk, EL Espanol gazetesine röportaj verdi. Caner Cindoruk, "Bir oyuncu olarak beni de en mutlu eden şey izlenmek ve oynadığım karakteri izleyenlere inandırmak" açıklamasında bulundu.İspanya’da George Clooney ile karşılaştırılan ve bu konu hakkındaki düşüncelerine Cindoruk “George Clooney çok sevdiğim, çok önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabii ki güzel bir duygu” diye konuştu. Daha önce İspanya’ya gitmediğini ve hayranlarıyla bir araya gelmek için pandemi sürecinden sonra ziyaret etmek istediğini belirtti.