İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkisi!
(DHA) İstanbul'da gecce saatlerinde başlayan sis, etkisini sürdürüyor.Yaşam - 09 Şubat 2017 09:58
Özellikle Sarıyer ve Boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.
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