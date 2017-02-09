İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkisi!

(DHA) İstanbul'da gecce saatlerinde başlayan sis, etkisini sürdürüyor.

Yaşam - 09 Şubat 2017 09:58
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkisi!
Özellikle Sarıyer ve Boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.




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