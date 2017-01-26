İstanbul Devlet Opera Ve Balesi'nden ''Kardeşlik Çağrısı''...

Kültür-Sanat - 26 Ocak 2017 15:46

Modern toplumda oldukça önemli bir kültürel rol oynayan 9. Senfoni’nin en önemli mesajı, dünyanın temel ihtiyacı sayılan ve yaşamanın temel ihtiyacı olan kavramları içermesidir: Özgürlük! Eşitlik! Kardeşlik! Barış!Dört bölümden oluşan senfoninin son bölümü, insanoğlunun kardeşliğinin ve dayanışmasının coşkuyla vurgulandığı, Alman romantizmin öncülerinden Friedrich Schiller’ in “An die Freude” (Neş’eye Çağrı) şiiri ile bitmekte ve insan sesinin kullanıldığı ilk senfoni özelliğini taşımasıyla daha da önemli bir yere sahiptir.İnsana özgü olan bu dünyada hümanistçe, modern insanın hayat anlayışı ve duygusuyla bir kez daha neşeye/barışa, özgürlüğe, kardeşliğe çağrı yapmak adına 2 Şubat Perşembe saat 20:00'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ve İstanbul Senfoni Orkestrası Korosu işbirliğinde, dev bir koro kadrosuyla kardeşliğe, barışa ve neşeye çağrı yapacak.Cem’i Can DELİORMANPaolo Villa ,Gökçen KORAY & Seval IRMAKDilruba AKGÜNNesrin GÖNÜLDAĞBülent KÜLEKÇİSuat ARIKANİstanbul Devlet Opera ve Balesi Koro ve Orkestrası İstanbul Senfoni Orkestrası Korosu