İstanbul Modern’in kentin deniz ve limanlarla ilişkisini ‘resmeden' yeni sergisi açılır açılmaz sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti. 28 Ocak’ta başlayan “LİMAN”ı bir hafta içinde 16 bin sanatsever gezdi. Ülker’in desteğiyle müzeye ücretsiz girilebilen perşembe günü ise İstanbul Modern’in günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. 2 Ocak günü “LİMAN” tam 5 bin 546 kişiyi ağırladı.
Sergi, 19. yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı mercek altına alıyor. Farklı dönem ve disiplinlerden 34 sanatçı ve kolektifin resim, heykel, model, gravür, çizim, fotoğraf, video ve yerleştirmelerinden bir seçki sunan serginin küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Levent Çalıkoğlu üstleniyor. “Liman” kavramının sembolik ve metaforik açılımlarına yer veren sergi, coğrafi bir konum olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik bir etkileşim alanı olarak liman bölgelerini görsel sanatlardaki yansımalarıyla araştırıyor.
LİMAN’daki sanatçılar
Nevin Aladağ, Meriç Algün Ringborg, Hüseyin B. Alptekin, Avni Arbaş, Volkan Aslan, Turgut Atalay, Antonio Cosentino, Darzanà (Feride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar), Hasan Deniz, Cevat Dereli, Abidin Dino, Feyhaman Duran, Mıgırdiç Givanian, Ara Güler, Nedim Günsür, Nuri İyem, Özer Kabaş, Borga Kantürk, Gülsün Karamustafa, Volkan Kızıltunç, Muhsin Kut, Mıgırdiç Melkon, Yasemin Özcan, Serkan Özkaya, Sébah & Joaillier, Arslan Sükan, Hüsnü Tengüz, Cemal Tollu, Selim Turan, Ömer Uluç, xurban_collective (Güven İncirlioğlu, Hakan Topal), Mümtaz Yener, Fausto Zonaro
İstanbul Modern yeni sergisiyle rekor kırdı
İstanbul Modern’in yeni sergisi “LİMAN” daha ilk haftasında rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. “LİMAN”ı bir haftada 16 bin kişi gezdi. Perşembe günü ise ziyaretçi sayısı 5 bin 546’ya ulaştı. Böylece müze tarihinde günlük ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı.Kültür-Sanat - 04 Şubat 2017 14:02
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