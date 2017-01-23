İstanbul'a kar geri dönüyor! Kar ne zaman yağacak?

Yaşam - 23 Ocak 2017 11:22

İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteoroloji kaynaklarından edindiği bilgiye göre İstanbul'da çarşamba akşamı karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı tahmin edilen yağışın, iki hafta önce kenti etkisi altına alan kar yağışı kadar şiddetli olması beklenmiyor. İlk gelen bilgilere göre, yaklaşık 10-15 cm civarında bir kar kalınlığı oluşturması beklenen yağışla birlikte etkili olacak soğuk hava dalgasının ise öncekine göre daha uzun süreceği tahmin ediliyor.Meteoroloji bugün gün içinde beklenen kar yağışı için son tahminlerini duyuracak.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gecce saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4İstanbul: Parçalı bulutlu 7İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14Bursa: Parçalı bulutlu 10Adana: Az bulutlu 16Antalya: Az bulutlu 16Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9Erzurum: Az bulutlu -6Kaynak: hurriyet.com.tr