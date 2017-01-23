İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteoroloji kaynaklarından edindiği bilgiye göre İstanbul'da çarşamba akşamı karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı tahmin edilen yağışın, iki hafta önce kenti etkisi altına alan kar yağışı kadar şiddetli olması beklenmiyor. İlk gelen bilgilere göre, yaklaşık 10-15 cm civarında bir kar kalınlığı oluşturması beklenen yağışla birlikte etkili olacak soğuk hava dalgasının ise öncekine göre daha uzun süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji bugün gün içinde beklenen kar yağışı için son tahminlerini duyuracak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gecce saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14
Bursa: Parçalı bulutlu 10
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Az bulutlu -6
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: hurriyet.com.tr
İstanbul'a kar geri dönüyor! Kar ne zaman yağacak?
İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.Yaşam - 23 Ocak 2017 11:22
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