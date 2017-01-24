İstanbul'a yeniden kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda alarma geçti.

Yaşam - 24 Ocak 2017 16:51
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İBB AKOM yarın 13:00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracın görev alacağı tüm birimleri ile görevde olacak.

Yarın akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen kar yağışı gece de etkisini sürdürecek. İstanbul’da kar yağışının bu kez 20-25 cm’yi bulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen kar yağışında yaşananların tekrarlanmaması için İBB’ye bağlı ekipler özellikle Mahmutbey bölgesinde Karayolları ekiplerine yardımcı olacak. İtfaiye, yol bakım, atık müdürlüğü gibi birimler de teyakkuzda olacak.

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Kaynak:DHA
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