İstanbul'a yeniden kar geliyor

Yaşam - 24 Ocak 2017 16:51

İBB AKOM yarın 13:00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracın görev alacağı tüm birimleri ile görevde olacak.Yarın akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen kar yağışı gece de etkisini sürdürecek. İstanbul’da kar yağışının bu kez 20-25 cm’yi bulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen kar yağışında yaşananların tekrarlanmaması için İBB’ye bağlı ekipler özellikle Mahmutbey bölgesinde Karayolları ekiplerine yardımcı olacak. İtfaiye, yol bakım, atık müdürlüğü gibi birimler de teyakkuzda olacak.Kaynak:DHA