İstanbul’da 10 ilçede ‘rüşvet’ operasyonu

(DHA) - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 kişilik rüşvet şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Yaşam - 18 Şubat 2017 10:23
İstanbul’da 10 ilçede ‘rüşvet’ operasyonu
Polis ekipleri, Arnavutköy merkezli 10 ilçede bulunan 60 adreste eş zamanlı arama başlattı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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