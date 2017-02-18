İstanbul’da 10 ilçede ‘rüşvet’ operasyonu
(DHA) - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 kişilik rüşvet şebekesine yönelik operasyon düzenledi.Yaşam - 18 Şubat 2017 10:23
Polis ekipleri, Arnavutköy merkezli 10 ilçede bulunan 60 adreste eş zamanlı arama başlattı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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