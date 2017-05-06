İstanbul'da bahar yağmuru etkili oluyor!

Güneşli günlerin ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.

Yaşam - 06 Mayıs 2017 12:38
İstanbul'da bahar yağmuru etkili oluyor!
Özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezenler, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Taksim'de gezenlerden bazıları yağmurdan şemsiyelerini açarak korundu, bazıları ise çantalarını başlarının üzerine koyarak yürümeyi tercih ettil.Yağış nedeniyle yollarda da kısa sürede su birikintileri oluştu.


Kaynak:DHA
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