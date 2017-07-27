İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un bir çok ilçesinde şu dakikalarda göz gözü görmüyor.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrasında trafik durma noktasına geldi. Avrasya Tüneli ulaşıma kapatıldı.
İstanbul'da fırtına ve yağış!
İstanbul'da beklenen yağış başladı... Göz gözü görmüyorYaşam - 27 Temmuz 2017 18:22
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