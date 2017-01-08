İstanbul'da kar devam edecek mi? Okullar tatil olacak mı?

Yaşam - 08 Ocak 2017 11:00

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak.İstanbul'da ara sokaklarda buzlanma ve sürücülerin sıkıntı yaşadığı görülüyor. Kar yağışının İstanbul'da aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da da kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek.İstanbul'da yarın (Pazartesi) okullar tatil mi sorusu yanıtını buldu. İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın (Pazartesi) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.