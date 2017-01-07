İstanbul'da kar esareti!

İstanbul'da TEM Bahçeşehir'de 9 TIR'ın karıştığı kaza sonrası Edirne istikameti trafiğe kapandı. İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.

Yaşam - 07 Ocak 2017 10:12
İstanbul'da kar esareti!
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kesintisiz yağan kar hayatı felç etti. Alınan önlemlere rağmen bir çok vatandaş mağdur oldu. TEM'de 9 tırın karıştığı kaza trafiği kilitledi. Şehir hatları bugün yapılacak tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferlerini iptal etti. İstanbul Boğazı da gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.
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