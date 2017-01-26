İstanbul'da kar yağışı başladı!

İstanbul'da kar yağışı başladı.

Yaşam - 26 Ocak 2017 10:17
İstanbul'da kar yağışı başladı!
İstanbul'un kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı. Kar kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.



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