İstanbul'da kar yağışı başladı... Ne kadar sürecek?

Yaşam - 06 Ocak 2017 20:04

Meteorolojiden Ege Bölgesi ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. İzmir kent merkezinde de yağış bekleniyor. Bakan Veysel Eroğlu'ndan buzlanma, don, çatı çökmelerine karşın uyarılar var. Eroğlu, ocak ayında havaların soğuk olacağını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da yoğun kar yağışı görülüyor. Antalya içinse buzlanma ve don uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay...İstanbul'da devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.Kaynak:hurriyet.com.tr