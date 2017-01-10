İstanbul'da okullar yarın da tatil! Peki havalar nasıl olacak?

İstanbul'da 'Yarın (Çarşamba) günü de okullar tatil mi?' sorusu kısa sürede yanıtını buldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. İstanbul'da kar tatili 1 gün daha uzadı. Vali Vasip Şahin "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi...

Yaşam - 10 Ocak 2017 15:14
İstanbul'da okullar yarın da tatil! Peki havalar nasıl olacak?
İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti. İstanbul Valiliği okulların yarın da tatil olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

İSTANBUL İÇİN SAATLİK HAVA TAHMİNİ!

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ!

EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Rüzgarın; Ege Denizi’de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Ataköy Camii'nde tente çöktü
  • Karlı yolda nasıl yürünmeli?
  • Reflü kansere neden olabilir
  • KPSS tercih sonuçları açıklandı!
  • Sağlık durumuna ilişkin açıklama...
  • 'yarın teslim tarihi!' çılgınlığı
  • Karlı havada hastalanmamak için
  • İstanbul'da ulaşıma kar engeli!
  • THY: 277 sefer iptal edildi!
  • İstanbul'da kar devam edecek mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Jelena Karleusa kendini aştı!
  • Ünlü çiftten sürpriz karar..
  • İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
  • Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!
  • Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt!
Jelena Karleusa kendini aştı!