İstanbul'da okullar yarın da tatil! Peki havalar nasıl olacak?

Yaşam - 10 Ocak 2017 15:14

İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti. İstanbul Valiliği okulların yarın da tatil olduğunu açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:Rüzgarın; Ege Denizi’de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.