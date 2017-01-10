İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti. İstanbul Valiliği okulların yarın da tatil olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
İSTANBUL İÇİN SAATLİK HAVA TAHMİNİ!
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ!
EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR!
Rüzgarın; Ege Denizi’de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 12.01.2017 (Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
İstanbul'da okullar yarın da tatil! Peki havalar nasıl olacak?
İstanbul'da 'Yarın (Çarşamba) günü de okullar tatil mi?' sorusu kısa sürede yanıtını buldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. İstanbul'da kar tatili 1 gün daha uzadı. Vali Vasip Şahin "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi...Yaşam - 10 Ocak 2017 15:14
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