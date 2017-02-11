İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi.
İstanbul'da PKK'ya operasyon
İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi. Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyona çok sayıda polis katılıyor.Yaşam - 11 Şubat 2017 13:27
(DHA)-Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi.
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