İstanbul'da PKK'ya operasyon

Yaşam - 11 Şubat 2017 13:27

(DHA)-Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katılıyor. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi.