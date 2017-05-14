İstanbul'da polis şüphelilere ateş açtı: 3 kişi gözaltına alındı

Kartal’da çalıntı otomobille kaçmaya çalışanlara polis ateş açarak durdurmak istedi.

Diğer Haberler - 14 Mayıs 2017 21:04
İstanbul'da polis şüphelilere ateş açtı: 3 kişi gözaltına alındı
Polisin ateşine hırsızlar da karşılık verdi. Olayda 1’i ağır olmak üzere 6 yaralı olduğu bildirildi. Bir polis memurunun da yaralandığı iddia edildi. Olay yerine özel tim sevk edildi.

Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayda polisin sadece havaya ateş açtığını, aracın binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hafif yaralandığını ve araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

(DHA)- sozcu.com.tr
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