İstanbul'da şafak operasyonu!

(DHA)-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yaşam - 11 Şubat 2017 10:06
İstanbul'da şafak operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'daki 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de katıldı. Yıldıztabya Mahallesi Söğütlü sokağında bulunan bir apartmanın birinci katındaki daireye baskın yapan ekipler dairenin kapısını koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Aynı mahalledeki başka bir adrese de baskın yapan polis ekipleri bir binanın bodrum katında da arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.
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