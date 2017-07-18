İstanbul'da yağmur şoku...

İstanbul'a 1 günde son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Günün ilk yarısında metrekareye, Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ile ilgili değerlendirmede bulunan meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, havadaki nem miktarı değerlerinin tropikal değerlere yakın olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "İstanbul'da tüm günlük yağış rekorları eylül ve ekim aylarında gözlenmiştir. Bugünü ilginç kılan, eğer rekor gelecek olursa, temmuzda bunun yaşanması" dedi.

Yaşam - 18 Temmuz 2017 09:09

Temmuz ayının tamamında ortalama 32,5 kg yağış alan İstanbul'da sadece bugün, hem de günün ilk yarısında rekor miktarda yağmur yağdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın saat 15.00'dan itibaren etkisini azaltacağını açıkladı



1 GÜNDE, TEMMUZ AYI ORTALAMASININ ÇOK ÜSTÜNDE



Neredeyse İstanbul'un tamamına düşen yağış, Temmuz ayı ortalamasını çok geride bıraktı.



32 YILIN EN YAĞMURLU GÜNÜ



İstanbul'da 1985 yılı Ekim ayının 16'ncı günü, 125.5 kg'lık yağışla, tüm zamanların "en yağışlı" günüydü. Ancak bugün yağan yağmur, üstelik bir yaz ayında yağan yağmur bu miktarı geride bıraktı. DHA'nin meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre günün ilk yarısında Silivri'de metrekareye tam 128 kg. yağış düştü.



TÜM İLÇELERDE REKOR YAĞIŞ



İstanbul'un diğer semtlerine de rekor yağışlar düştü, aylık ortalamayı kat be kat geride bıraktı. İşte haberin yayınlandığı sırada bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarları. Üsküdar 108 kg, Beykoz 85 kg, Sarıyer 80 kg





İSTANBUL YAĞMURA TESLİM



İstanbul'da gecce aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde şiddetlendi. Sabah 8.30'da havadaki siyah bulutlar nedeniyle gün aydınlanmadı. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok yeri su bastı, yollarda mahsur kalan araçlar olduğu bildirildi. Meteoroloji dün yaptığı açıklamada şiddetli yağışlar karşı uyarmıştı. AKOM da sel ve su baskınlarına karşı İstanbulluları uyarmıştı. Saat 08.52 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu ise yüzde 69'a ulaştı.





İstanbul'da sağanak yağış tüm kenti etkisi altında aldı.



SİLİVRİ'DE İNSANLAR BOTLARLA KURTARILIYOR



İstanbul'da en fazla yağışı alan Silivri'de evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarılıyor.



YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?



İstanbul'da gecce saatlerinden itibaren etkili olan ve sağanağın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.



İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü kuvvetli sağanak, başta trafik olmak üzere yaşamı olumsuz etkiliyor.



METROBÜSLER, METRO, DURAKLAR... SU BASTI



Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor. Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı. Bu arada kentte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.



E-5 KARAYOLUNDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞMAYA BAŞLADI



Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-5 karayolu ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.



YOLLARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR VAR



Kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle birçok yeri su bastı, yollarda mahsur kalan araçlar var.



TRAFİK FELÇ



Şiddetli yağmur nedeniyle saat 08.52 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu ise yüzde 69'a ulaştı.



Kaynak:hurriyet.com.tr



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın saat 15.00'dan itibaren etkisini azaltacağını açıkladı

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