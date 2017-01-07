"İstanbullu Gelin"in çekimleri başladı

Dizi - 07 Ocak 2017 09:00

4 Milyonluk 'Öteki Taraf'

Bursa’nın güçlü ve köklü bir ailesinin etrafında gelişen dillere destan bir aşk hikayesini konu alan 'İstanbullu Gelin' dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, kafede gerçekleştirilen çekimlerde uyumları ve neşeli tavırları ile dikkati çektiler. İkili, çekim aralarında objektiflere gülümseyerek, poz vermeyi ihmal etmediler.Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek Ali Aydın tarafından senaryolaştırılan projenin, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yer alıyor. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği "İstanbullu Gelin" dizisi yakında Star TV’de ekrana gelecek.Özcan Deniz ile Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan Öteki Taraf adlı sinema filminde de birlikte rol aldı.