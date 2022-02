İstanbullu Gelin’in üç oyuncusu yıllar sonra buluştu

Bir döneme damgasını vuran 'İstanbullu Gelin' dizisinin üç oyuncusu yıllar sonra başka bir projede bir araya geldi. İpek Bilgin, Aslı Enver, Güven Murat Akpınar “Sırça” adlı oyunda buluştu. Oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alırken “Çok hassas, her an kırılabilir ve tam da bu yüzden her an kırabilir insanların hikayesi” mottosuyla sahnelenen oyun yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından olarak bilinen Tennessee Williams imzası taşıyor.Hira Tekindor tarafından çevrilen Sırça, 22 Mart’ta prömiyerini yapacak.