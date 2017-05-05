İstanbul’un yepyeni caz festivali başladı!

Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinin farklı birer deneyime ev sahipliği yapacağı Zorlu PSM Caz Festivali, 3 Mayıs Çarşamba günü Ana Tiyatro’da gerçekleşen Michel Camilo & Tomatito ile Studio’da sahne alan Gaye Su Akyol konserleriyle başladı. 12 Mayıs’a kadar devam edecek festival; Chick Corea, Jan Garbarek, Stephan Micus gibi cazın usta isimlerini ağırlarken; bir yandan da funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini Beth Hart, Pantha du Prince, Brazzaville, Esmerine gibi sanatçılarla programına dahil ediyor.
Bu sene ilk kez düzenlenen ve İstanbul’un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Zorlu PSM Caz Festivali, aynı gecede Zorlu PSM’nin iki farklı sahnesinde gerçekleşen unutulmaz performanslarla başladı. Grammy Ödüllü piyanist Michel Camilo ile İspanyol flamenko virtüözü Tomatito, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da aynı sahneyi paylaşırken, yine festival kapsamında Zorlu PSM Studio’da Gaye Su Akyol performansı yer aldı.
Festivalin ilerleyen günlerinde yaşayan caz efsanesi Chick Corea (12 Mayıs), ABD’li caz davulcusu Brian Blade ve Porto Rikolu caz kontrbasçısı Eddie Gomez’le beraber, Garanti Caz Yeşili kapsamında Ana Tiyatro’da sahne alacak. Jan Garbarek (5 Mayıs), Beth Hart (10 Mayıs), Stephan Micus (10 Mayıs) unutulmaz performanslara imza atacak.
Festivalin renkliliğini vurgulayan Esmerine (4 Mayıs), Brazzaville (5 Mayıs) ve Pantha du Prince (6 Mayıs) performanslarıyla sürecek festivalde, 6 Mayıs’ta çeşitli atölyelerle birlikte ücretsiz amfi konserleri de gerçekleşecek. Zorlu PSM Caz Festivali’nin 10 güne yayılacak çeşitli belgesel ve film gösterimlerinin de ücretsiz yapılacağı festival programında, 6 Mayıs’ta gün boyu gösterimleri gerçekleştirilecek film maratonunun finali VIP Lounge'da Bant Mag DJ Set'le yine ücretsiz olacak.
Okay Temiz'in (8 Mayıs) caz müziğini doğaçlamayla birleştirirken Türk folklörü ve sufi müziğinden ilham alan projesi Oriental Wind’in, Önder Focan & Şallıel Bros’un (11 Mayıs), Redd’in (11 Mayıs), ve Esra Kayıkçı’nın (4 Mayıs) performanslarının da izlenebileceği Zorlu PSM Caz Festivali, Gülün / Allulli / De Raymondi (9 Mayıs) ve “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” (7 Mayıs) gibi farklı projelere de sahnelerini açacak.
Tanıtım klibi: https://youtu.be/CRsc0NcsNs0
Konser Takvimi
TARİH ETKİNLİK MEKAN
4 Mayıs Esmerine Drama Sahnesi
4 Mayıs Esra Kayıkçı Studio
5 Mayıs Brazzaville Ön-grup: In Hoodies Studio
5 Mayıs Jan Garbarek Group Feat. Trilok Gurtu Ana Tiyatro
6 Mayıs Pantha du Prince, warm-up: Ah! Kosmos, after party: Mabbas Studio
7 Mayıs Anadolu'nun Kayıp Şarkıları "Canlı" Drama Sahnesi
8 Mayıs Okay Temiz Oriental Wind Drama Sahnesi
9 Mayıs Gülün / Allulli / De Raymondi Drama Sahnesi
10 Mayıs Beth Hart Ana Tiyatro
10 Mayıs Stephan Micus Drama Sahnesi
11 Mayıs Önder Focan & Şallıel Bros. "Funkbook" Studio
11 Mayıs Redd Drama Sahnesi
12 Mayıs Chick Corea Trio with Brian Blade & Eddie GomezAna Tiyatro
İstanbul’un yepyeni caz festivali başladı!
“Zorlu PSM Caz Festivali” Michel Camilo & Tomatito performansı ve Gaye Su Akyol konserleriyle açıldı.Kültür-Sanat - 05 Mayıs 2017 14:56
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