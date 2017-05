İstanbul’un yepyeni caz festivali başladı!

Kültür-Sanat - 05 Mayıs 2017 14:56

Konser Takvimi

Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinin farklı birer deneyime ev sahipliği yapacağı, 3 Mayıs Çarşamba günü Ana Tiyatro’da gerçekleşen Michel Camilo & Tomatito ile Studio’da sahne alan Gaye Su Akyol konserleriyle başladı. 12 Mayıs’a kadar devam edecek festival; Chick Corea, Jan Garbarek, Stephan Micus gibi cazın usta isimlerini ağırlarken; bir yandan da funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini Beth Hart, Pantha du Prince, Brazzaville, Esmerine gibi sanatçılarla programına dahil ediyor.Bu sene ilk kez düzenlenen ve İstanbul’un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Zorlu PSM Caz Festivali, aynı gecede Zorlu PSM’nin iki farklı sahnesinde gerçekleşen unutulmaz performanslarla başladı. Grammy Ödüllü piyanist Michel Camilo ile İspanyol flamenko virtüözü Tomatito, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da aynı sahneyi paylaşırken, yine festival kapsamında Zorlu PSM Studio’da Gaye Su Akyol performansı yer aldı.Festivalin ilerleyen günlerinde yaşayan caz efsanesi, ABD’li caz davulcusu Brian Blade ve Porto Rikolu caz kontrbasçısı Eddie Gomez’le beraber, Garanti Caz Yeşili kapsamında Ana Tiyatro’da sahne alacak.unutulmaz performanslara imza atacak.Festivalin renkliliğini vurgulayanperformanslarıyla sürecek festivalde, 6 Mayıs’ta çeşitli atölyelerle birlikte ücretsiz amfi konserleri de gerçekleşecek. Zorlu PSM Caz Festivali’nin 10 güne yayılacak çeşitli belgesel ve film gösterimlerinin de ücretsiz yapılacağı festival programında, 6 Mayıs’ta gün boyu gösterimleri gerçekleştirilecek film maratonunun finali VIP Lounge'da Bant Mag DJ Set'le yine ücretsiz olacak.caz müziğini doğaçlamayla birleştirirken Türk folklörü ve sufi müziğinden ilham alan projesi Oriental Wind’in,, Redd’in (11 Mayıs), veperformanslarının da izlenebileceği Zorlu PSM Caz Festivali, Gülün / Allulli / De Raymondi (9 Mayıs) ve “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” (7 Mayıs) gibi farklı projelere de sahnelerini açacak.Tanıtım klibi: https://youtu.be/CRsc0NcsNs04 Mayıs Esmerine Drama Sahnesi4 Mayıs Esra Kayıkçı Studio5 Mayıs Brazzaville Ön-grup: In Hoodies Studio5 Mayıs Jan Garbarek Group Feat. Trilok Gurtu Ana Tiyatro6 Mayıs Pantha du Prince, warm-up: Ah! Kosmos, after party: Mabbas Studio7 Mayıs Anadolu'nun Kayıp Şarkıları "Canlı" Drama Sahnesi8 Mayıs Okay Temiz Oriental Wind Drama Sahnesi9 Mayıs Gülün / Allulli / De Raymondi Drama Sahnesi10 Mayıs Beth Hart Ana Tiyatro10 Mayıs Stephan Micus Drama Sahnesi11 Mayıs Önder Focan & Şallıel Bros. "Funkbook" Studio11 Mayıs Redd Drama Sahnesi12 Mayıs Chick Corea Trio with Brian Blade & Eddie GomezAna Tiyatro