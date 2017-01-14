İşte 2016'nın en iyi erkek sunucusu!

GECCE.com'dan yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.

Magazin - 14 Ocak 2017 14:22
İşte 2016'nın en iyi erkek sunucusu!
Bütün yıl siz izlediniz onları, siz değerlendirdiniz, siz yıldızlarını parlattınız ya da söndürdünüz. O yüzden söz hakkı en çok size yakışır diye düşündük ve 2016'yı geride bıraktığımız ilk haftada yıla damgasını vuran isimleri, projeleri, şarkıları sizlere sorduk.

Ve çıkan sonuçlardan ilkini açıklıyoruz..

İşte 2016'nın en iyi erkek sunucusu:
Beyazıt Öztürk

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Bağlantılar: Beyazıt Öztürk

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