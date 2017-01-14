Magazin - 14 Ocak 2017 14:32

Bütün yıl siz izlediniz onları, siz değerlendirdiniz, siz yıldızlarını parlattınız ya da söndürdünüz. O yüzden söz hakkı en çok size yakışır diye düşündük ve 2016'yı geride bıraktığımız ilk haftada yıla damgasını vuran isimleri, projeleri, şarkıları sizlere sorduk.Ve çıkan sonuçlardan birini daha açıklıyoruz..İşte 2016'nın en iyi kadın sunucusu:Öykü Serter