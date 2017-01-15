İşte 2016'nın en yakışan dizi çifti

GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.

Magazin - 15 Ocak 2017 15:10
İşte 2016'nın en yakışan dizi çifti
Bütün yıl siz izlediniz onları, siz değerlendirdiniz, siz yıldızlarını parlattınız ya da söndürdünüz. O yüzden söz hakkı en çok size yakışır diye düşündük ve 2016'yı geride bıraktığımız ilk haftada yıla damgasını vuran isimleri, projeleri, şarkıları sizlere sorduk.

Ve çıkan sonuçlardan birini daha açıklıyoruz..

İşte 2016'nın en yakışan dizi çifti
Bergüzar Korel-Halit Ergenç

ANKET SONUCUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN






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