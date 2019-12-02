İşte 2020'nin saç trendleri!

Geçtiğimiz yıl boyunca iyice ünlenen bu renk 2020 yılının yıldızlarından olacak. Sıcak tonuyla doğal güzelliğinizi ortaya çıkaracak.Saçınızın arasına atacağınız inci sarılı gölgeler 2020 yılının en büyük trendlerinden.Hollywood'un en sevilen saç trendlerinden biri olan çikolata balyaj 2020 yılının en gözde renklerinden olacak.Küllü sarı ombrenin modası hiç geçmiyor. Saçınıza ekstra parlaklık katan küllü renk cildinizdeki ışıltıyı bile ön plana çıkaracak.Kim Kardashian'ın saç rengi parlak mocha bu yıl gözde renkler arasında. Koyu renk saçlarınızı daha gösterişli yapmanın en iyi yolu parlak mocha kullanmak.