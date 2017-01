İşte 74. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar!

Dün gecce Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen 74. Altın Küre'de sinema ve televizyon dalında ödüle layık görülenler yapımlar ve oyuncular açıklandı.

Törene Meryl Streep’in Donald Trump’ı eleştiren konuşması ve sunucu Jimmy Fallon’un Donald Trump esprisi damga vurdu.



67 yaşındaki oyuncu, gecedeki konuşmasında, isim vermeden seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.



Sesinin kısıklığından dolayı özür dileyen Streep konuşmasına, “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.



“Bir oyuncunun işi, bizden farklı olan insanların hayatlarına girmek ve onun hislerini size hissettirmektir” diyen Streep, “Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı; nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı” şeklinde konuştu.



Geccede Trump göndermesi yapan tek isim Meryl Streep değildi. Altın Küre sunucusu komedyen Jimmy Fallon da yaptığı konuşmada, Donald Trump ile Game of Thrones dizisindeki zalimliğiyle tanınan Kral Joffrey karakterini kıyaslayan bir espri yaptı.



Açılış sanatçılarını bulmakta güçlük çektiğini ve törenin ABD başkanlık seçim sisteminin aksine halen popüler oya değer verdiğini söyledi.



Ünlü komedyen ayrıca, “Game of Thrones pek çok entrika ve şaşırtıcı ana sahne oldu, pek çok kişi Kral Joffrey'nin yaşadığı takdirde nasıl olacağını merak ediyor. 12 gün sonra anlayacağız” dedi.





74. Altın Küre ödüllerine, 7 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı "La La Land" damgasını vurdu.



En İyi Film (Drama): Moonlight



En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land



En İyi Film (Animasyon): Zootopia



En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea



En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle



En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land



En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences



En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land



En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land



En İyi Film Müziği: La La Land



En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)



En İyi Orijinal Şarkı: La La Land (City of Stars)





74. Altın Küre’de ayrıca televizyon dalında ödüle layık görülenler yapımlar ve oyuncular da açıklandı.



En İyi TV dizisi (Drama): The Crown



En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta



En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson



En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta



En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish



En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath



En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown



En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager



