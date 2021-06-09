İşte A Milli Takımımızın Euro 2020 şarkısı...

Tüm Türkiye’nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir Millî Takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen “Bizim Çocuklar” çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırlandı.Mustafa Sandal’a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio’nun eşlik ettiği bu yüksek enerjiye sahip şarkıda, Millî Takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı.