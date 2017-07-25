İşte düğünün detayları;
"Yıllardır kızının babası Acun Ilıcalı ile vuslata ereceği günü bekleyen Şeyma Subaşı'nın muradına ermesine kısa bir zaman kaldı. Ex Brezilyalı gelinimiz Martha Graeff'in de katıldığı bekarlığa veda partisini Mikonos'ta yapan Subaşı'nın, Ilıcalı ile St. Tropez'de evleneceğini bu köşeden öğrenmiştiniz. Bettina Machler'in organizasyonuyla 15 Eylül Cuma başlayacak düğün, cumartesi geccesi düğün yemeği ve after party ile devam edecek. Pazar günü de brunch'la sona erecek. Bu arada üçüncü kez damat olmaya hazırlanan Ilıcalı, kesenin ağzını iyice açmış ve after party için dünyaca ünlü Byblos Hotel'in diskosunu kapatmış. Geç ve güç de olsa muradına erecek olan çift, umarım ömür boyu mutlu olur."
Kaynak:sabah.com.tr
İşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününün detayları!
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününün detaylarını yazdı.Magazin - 25 Temmuz 2017 12:59
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