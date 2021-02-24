Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğinin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Kız kardeşi ve kızıyla paylaşım yapan Banu Ilıcalı'nın pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE BEGÜM BEBEK
Banu Ilıcalı, Instagram hesabından kız kardeşi Yasemin ve kızı Begüm'le fotoğrafını yayınladı. Böylece Banu Ilıcalı, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştı.
İşte Acun Ilıcalı’nın torunu!
Geçtiğimiz aylarda anne olan Banu Ilıcalı’nın kız kardeşi ve kızıyla yaptığı paylaşım dikkat çekti. Dede olan Acun Ilıcalı’nın torunu da ilk kez görülmüş oldu.
24.02.2021 13:24 Magazin