İşte Acun Ilıcalı’nın torunu!

Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğinin yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Kız kardeşi ve kızıyla paylaşım yapan Banu Ilıcalı'nın pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Banu Ilıcalı, Instagram hesabından kız kardeşi Yasemin ve kızı Begüm'le fotoğrafını yayınladı. Böylece Banu Ilıcalı, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştı.