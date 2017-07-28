İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı!

Magazin - 28 Temmuz 2017 09:00

Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal, önceki gün genç bir kızla görüntülendi.Ali Sunal, Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Şubat 2012’de sürpriz şekilde boşanmıştı. Sonrasında adı birçok aşk dedikosuna karışan Ali Sunal, Bodrum’da tatilde. Önceki gün Gündoğan’da ‘Stand Up Paddle’ (ayakta kürekle sörf) yapıyordu. Ama yalnız değildi. Sevgilisi olduğu iddia edilen bir genç kızla geziyordu. Ali Sunal dengesini kaybedince birlikte suya düştüler. İkili sörf tahtasının üzerine çıkmaya çalıştı ama başaramadı. Yüzerek kıyıya geldiler. Ali Sunal bu sırada objektifleri fark edince, sudan çıkmak bilmedi.Habercileri görünce tedirgin olan, ellerini göğsünde kavuşturup gövdesini saklamaya çalışan Sunal, arkadaşıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Kendisi arkadaşım. Kalabalık bir arkadaş grubuyla tatile çıktık.”Kaynak: hurriyet.com.tr - posta.com.tr