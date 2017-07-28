İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı!

Önceki gün Bodrum'da görüntülenen Ali Sunal, kız arkadaşıyla ayakta kürekle sörf yaptı.

Magazin - 28 Temmuz 2017 09:00
İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı!
Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal, önceki gün genç bir kızla görüntülendi.

Ali Sunal, Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Şubat 2012’de sürpriz şekilde boşanmıştı. Sonrasında adı birçok aşk dedikosuna karışan Ali Sunal, Bodrum’da tatilde. Önceki gün Gündoğan’da ‘Stand Up Paddle’ (ayakta kürekle sörf) yapıyordu. Ama yalnız değildi. Sevgilisi olduğu iddia edilen bir genç kızla geziyordu. Ali Sunal dengesini kaybedince birlikte suya düştüler. İkili sörf tahtasının üzerine çıkmaya çalıştı ama başaramadı. Yüzerek kıyıya geldiler. Ali Sunal bu sırada objektifleri fark edince, sudan çıkmak bilmedi.

Habercileri görünce tedirgin olan, ellerini göğsünde kavuşturup gövdesini saklamaya çalışan Sunal, arkadaşıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Kendisi arkadaşım. Kalabalık bir arkadaş grubuyla tatile çıktık.”

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr - posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ali Sunal, Bodrum

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ

  • Acun Ilıcalı damatlık provasında
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Birce Akalay'ın elinde alyansı var!
  • Bengü'den sevgilisine uyarı!
  • Ebru Gündeş kızıyla tatilde!
  • Özge Özpirinçci yarışı kaybetti!
  • Serenay Sarıkaya'nın örgülü imajı!
  • 5 milyonluk reklam yıldızı!
  • Şampiyon Ogeday'ın bilinmeyenleri
  • Bu kez aralarına kıtalar girdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!
  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
  • Göksel’in şaşırtan değişimi!
  • Şeyma Subaşı'dan estetik ve Photoshop cevabı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gonca Akkuş, Uğur Akkuş'a 4 ay yaklaşamayacak!
  • Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?
  • Ashley Graham'ın dolgun gururu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!