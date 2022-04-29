Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz, senaryosunu “Dali’nin Kadınları”, “Sultana”, “Düğün Şarkıcısı” gibi başarılı oyunlarıyla ve film senaryolarıyla tanınan Erdi Işık’ın kaleme aldığı “Kül” adlı filmde başrol oynayacak. Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği filmi “Zerre” ve “Gölgeler İçinde” filmleri ödül yağmuruna tutulan Erdem Tepegöz yönetecek. Alperen Duymaz’ın “Metin Ali” adlı marangoza hayat vereceği filmde olaylar Acar Yayınları’na gönderilen Kül adlı kitap tekstiyle başlayacak. “Kül”ün diğer oyuncu kadrosuyla ilgili görüşmeler sürüyor.
İşte Alperen Duymaz’ın yeni projesi!
Erdi Işık'ın kaleme aldığı Kül filminin başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu. İşte detaylar...
29.04.2022 17:55 Dizi Galeri
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz, senaryosunu “Dali’nin Kadınları”, “Sultana”, “Düğün Şarkıcısı” gibi başarılı oyunlarıyla ve film senaryolarıyla tanınan Erdi Işık’ın kaleme aldığı “Kül” adlı filmde başrol oynayacak. Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği filmi “Zerre” ve “Gölgeler İçinde” filmleri ödül yağmuruna tutulan Erdem Tepegöz yönetecek. Alperen Duymaz’ın “Metin Ali” adlı marangoza hayat vereceği filmde olaylar Acar Yayınları’na gönderilen Kül adlı kitap tekstiyle başlayacak. “Kül”ün diğer oyuncu kadrosuyla ilgili görüşmeler sürüyor.