İşte Amerika'nın en güzel kızı!

Dünya Magazin - 16 Mayıs 2017 10:10

Bu yıl ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss America 2017' güzellik yarışmasının kazanı belli oldu. Dün gecce gerçekleştirilen törenle Amerika'nın en güzel kızı seçildi. 25 yaşındaki Kara McCullough, kraliçelik tacını takan isim oldu. ABD Nükleer Denetleme Komisyonu'nda çalışan Kara McCullough, ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil edecek.