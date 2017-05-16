İşte Amerika'nın en güzel kızı!

'Miss America 2017' güzellik yarışmasını Kara McCullough kazandı.

Dünya Magazin - 16 Mayıs 2017 10:10
İşte Amerika'nın en güzel kızı!
Bu yıl ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss America 2017' güzellik yarışmasının kazanı belli oldu. Dün gecce gerçekleştirilen törenle Amerika'nın en güzel kızı seçildi. 25 yaşındaki Kara McCullough, kraliçelik tacını takan isim oldu. ABD Nükleer Denetleme Komisyonu'nda çalışan Kara McCullough, ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil edecek.

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Bağlantılar: Amerika, Kara McCullough

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