İşte Apple'ın kampüsü!

Apple'ın 5 milyar dolarlık yatırımı 'Apple Park' son aşamaya gelmiş durumda.

Teknoloji - 06 Mayıs 2017 09:21
İşte Apple'ın kampüsü!
Apple çalışanları 708 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni kampüsü Apple Park’a Nisan ayından itibaren taşınmaya başlayabileceklerini açıkladı. 12.000’den fazla çalışanın kampüse taşınması altı aydan uzun sürecek. Binaların ve park alanlarının inşasına yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.

Suriye asıllı politik bilim profösörü olan Abdulfattah John Jandali'nin oğlu Steve Jobs tarafından bir yaratıcılık ve işbirliği merkezi olarak planlanan Apple Park, Santa Clara Vadisi’nin merkezinde kilometrelerce uzaklığa yayılan asfalt ve beton alanı, yemyeşil bir alana dönüştürüyor. Binlerce metrekare yer kaplayan halka şeklindeki ana binasının tasarımı birçok binadan farklı.


Kaynak:milliyet.com.tr
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