Uzun süre şizofreni tedavisi gören Arda Kural, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.
Mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Kural, yakın zamanda bir sinema filmi için çalışmalara başlayacağını belirtti. Kural, “Hayatım çok güzel gidiyor, eğlenceli bir dönemden geçiyorum. Saç ektirdim ve yeni bir başlangıç yapacağım. Sağlığım da gayet yerinde, artık çok çalışıyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: hurriyet.com.tr
İşte Arda Kural'ın yeni hayatı
Önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Arda Kural, bir sinema filmi için çalışmalara başlayacağını açıkladı.Magazin - 03 Mayıs 2017 06:00
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