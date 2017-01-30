İşte aşkı kanıtlayan görüntü!

Magazin - 31 Ocak 2017 08:00

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk'un aşk yaşadığı iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Caner Cindoruk Instagram'dan paylaştığı bir video ile bu iddiaları doğruladı. Oyuncu videonun altına kalp işareti koydu.İşte o video: