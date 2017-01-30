İşte o video:
İşte aşkı kanıtlayan görüntü!
Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk aşk haberlerini doğruladı.Magazin - 31 Ocak 2017 08:00
'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk'un aşk yaşadığı iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Caner Cindoruk Instagram'dan paylaştığı bir video ile bu iddiaları doğruladı. Oyuncu videonun altına kalp işareti koydu.
İşte o video:
İşte o video:
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Bağlantılar: Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk
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