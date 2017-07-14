İşte Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Futbol - 14 Temmuz 2017 14:43

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 3'ncü ön eleme turu kura çekiminde İstanbul Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertli ekip Belçika'nın Club Brugge takımıyla eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 25 veya 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertli ekip Sturm Graz/Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Sarı-Lacivertli ekip Sturm Graz/Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Fenerbahçe ilk maçı 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.



Avusturya ekibi Sturm Graz ile Karadağ takımı Mladost Podgorica eşleşmesinin 2. ön eleme turunda oynanan ilk maçında Karadağ ekibi Mladost Podgorica deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bu maçın rövanşı 20 Temmuz Perşembe günü Karadağ'da oynanacak.





UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımına 2-0 mağlup olan, Galatasaray'ın turu geçmesi halinde bir üst turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü(Azerbaycan) ile Fola Esch(Lüksemburg) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki ekip arasında Azerbaycan'da oynanan ilk karşilaşmayı İnter Bakü 1-0'lık skorlar kazanmıştı

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