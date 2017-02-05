Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu.
Vodafone Arena'daki maç 20.30'ta ATV ekranlarında başladı ve maçı Ali Palabıyık yönetiyor.
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Sow, Van Persie
Maça ev sahibi Beşiktaş başladı...
4. Dakika: Maçın ilk dakikaları hazırlık pasları ve top kayıplarıyla geçti.
6. Dakika: Fenerbahçe'nin atağında sağdan ceza alanına sızan Lens bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. O noktada Jeremain Lens pasını arka tarafa doğru çıkartıyor ancak Josef De Souza topu kontrol ederken rakibi Atiba Hutchinson'a faul yapıyor.
8. Dakika: Orta alanda yapılan fauller sonrasında Van Persie ile Oğuzhan tartıştı. Hakem Ali Palabıyık oyuncuları sakinleştirmeye çalışıyor.
19. Dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel topu kafayla uzaklaştırdı.
21. Dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Volkan Demirel altıpasa gelen topu yumrukluyor ve hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda topa yükselen Marcelo'nun Volkan Demirel'e faul yaptığını belirtiyor.
İlk yarı: Beşiktaş: 0 Fenerbahçe: 0
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.Futbol - 05 Şubat 2017 19:20
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