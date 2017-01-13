İşte Burak Yılmaz'ın küçük kızı!

Burak Yılmaz küçük kızı Derin'in fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Magazin - 13 Ocak 2017 17:00
İşte Burak Yılmaz'ın küçük kızı!
Çin'de futbol oynayan Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz İstanbul'da doğum yapmış, başarılı futbolcu doğuma gelememişti. Daha sonda büyük kızı ile bol bol fotoğraflar paylaşan Burak Yılmaz yeni doğan kızının fotoğrafını ise ilk kez paylaştı.




İşte Burak Yılmaz'ın "canım kızım" notuyla paylaştığı o fotoğraf:


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Bağlantılar: Burak Yılmaz

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