İşte Burak Yılmaz'ın küçük kızı!

Magazin - 13 Ocak 2017 17:00

Çin'de futbol oynayan Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz İstanbul'da doğum yapmış, başarılı futbolcu doğuma gelememişti. Daha sonda büyük kızı ile bol bol fotoğraflar paylaşan Burak Yılmaz yeni doğan kızının fotoğrafını ise ilk kez paylaştı.İşte Burak Yılmaz'ın "canım kızım" notuyla paylaştığı o fotoğraf: